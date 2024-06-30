وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز العمل المناخي مع نائب رئيس البنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الأوروبي.

تمويل سياسات التنمية بقيمة 700 مليون دولار

ناقشت وزيرة التعاون الدولي والنائبة البيان المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تعزيز العمل المناخي، ودور مصر الريادي في إطلاق منصة نُوفّي لربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة،

جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وتمّ الاتفاق على تمويل سياسات التنمية بقيمة 700 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.

منصة الضمانات

ناقش الجانبان منصة الضمانات الجديدة التي سيطلقها البنك الدولي لتبسيط إجراءات الحصول على الضمانات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات.

وأكّد اللقاء التعاون الوثيق بين مصر والبنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.