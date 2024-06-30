مدبولي يشهد التوقيع على 3 اتفاقيات أوروبية بينها تطوير الهيدروجين الأخضر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجانب المصري والأوروبي، لتطوير الهيدروجين الأخضر بمنطقة شرق بورسعيد، كما شهد التوقيع على اتفاقية في ميناء العين السخنة واتفاقية الأمونيا الخضراء.

ووقع على اتفاقية الأمونيا الخضراء وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأيمن سليمان رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، ومراد سامي من الشركة المعنية بتطوير الامونيا الخضراء ببورسعيد.