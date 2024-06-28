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تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. مجلس الوزراء يوضح

كتب:

كريم روماني
06:47 م | الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

كشف مجلس الوزراء، 9 معلومات مُهمة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، المقرر أن يُعقد غدا السبت حتى 30 يونيو، بحضور الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وهي كالآتي: 

1- يُعقد المؤتمر غدًا على مدار يومين بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

2- المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف.

3- ينطلق المؤتمر تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير».

4- تتضمن الفعاليات عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي لخلق بيئة استثمار جاذبة.

5- ستُخصص جلسة نقاشية حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية.

6- تتضمن أجندة المؤتمر جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.

7- يشمل مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع.

8- سيتم تخصيص محورا للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر وفرص تصنيع السيارات.

9- الجلسات النقاشية تشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، ويشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.