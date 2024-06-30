النائبة أمل سلامة: مصر واجهت تحديات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ونجحت في تجاوزها

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن احتفال مصر بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو يأتي في ظل استمرار جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية.

ثورة 30 يونيو

وأشارت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مصر منذ 11 عاما تواجه العديد من التحديات، ونجحت في التغلب عليها، بداية من دحر الإرهاب الذي كان يسعى لجر البلاد إلى الهاوية.

وأوضحت أمل سلامة، أنه منذ هذا التاريخ تشهد مصر نهضة تنموية في القطاعات وبجميع المحافظات، وفي مقدمتها محافظات الصعيد التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة، مؤكدة أن البنية التحتية التي شهدتها الدولة لم يسبق لها مثيل.

مصر تواجه العديد من التحديات

وقالت عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التي واجهتها مصر ولا زالت تتعامل معها برؤية ثاقبة، والهدف الرئيسي هو تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وتوجهت النائبة بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة التي استجابت لرغبة ملايين المصريين في الثلاثين من يونيو، والانتصار لإرادة الشعب في إزاحة الجماعة الإرهابية، مؤكدة أن محاولات هذه الجماعة مستمرة لزعزعة الثقة بين طوائف الشعب المصري، إلا أن هناك حالة وعي بين المواطنين في رفض أي محاولات من شأنها التأثير على استكمال الإنجازات في الفترة الأخيرة.