«معلومات الوزراء»: مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عن أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر لزيادة حجم الاستثمارات، مشيرة خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن الرخصة الذهبية سهلت على رجال الأعمال الحصول على التراخيص لبدء النشاط.

وأضاف أن مصر ثاني أكبر مُتلق للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط، والأول في أفريقيا لعام 2022، وتحتل المركز الـ18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق، بعد تحديث بنيتها التحتية خلال آخر 10 سنوات.

1200 فرصة استثمارية

وأشار إلى أن مصر تُقدم للمستثمرين 4 أنظمة للاستثمار بحوافز غير مسبوقة داخل 8 قطاعات مستهدفة وبتسهيلات لإقامة المُستثمرين الأجانب في مصر، وتحويل أرباحها ومستودعاتهم ومفردات التصفية، وذلك بعد إطلاق نظام الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة على جميع تراخيص المشروع يحصل عليها المستثمر خلال 20 يوما فقط، واستفاد منها حوالي 40 مشروعا خلال عام بعد وضع خريطة تضم 1200 فرصة استثمارية جديدة.