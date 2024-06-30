«الإصلاح والنهضة»: «30 يونيو» وضعت مصر على بداية طريق الجمهورية الجديدة

هنأ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيدًا بدور الجيش المصري الوطني في تلك الثورة المجيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الثورة.

30 يونيو حولت مصر من شبه دولة إلى دولة قوية

وقال «عبد العزيز»، في بيان، اليوم الأحد: «لولا 30 يونيو، لم يكن هناك جمهورية جديدة وأكثر من 7500 مشروع قومي في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الثورة حوّلت مصر من شبه دولة إلى دولة قوية قادرة ورئيسية في إقليم الشرق الأوسط، كما وضعت مصر على بداية الطريق نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري ويقظة مؤسسات الدولة أفشلت المخططات الكارثية للقوى الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الاستمرار في بناء دولة قوية لمواجهة مؤامرات قوى الشر، لافتًا إلى أن مصر تتعرض للعديد من المحاولات لإثنائها عن البناء والتنمية، وللضغط عليها نتيجة موقفها المشرف من القضية الفلسطينية ولكن القيادة السياسية لن تخضع لتلك الضغوط.