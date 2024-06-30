البنك الأوروبي: قرض بـ50 مليون دولار لتمويل برنامج الاقتصاد الأخضر بمصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقيع اتفاقية مع البنك التجاري الدولي، يحصل بموجبها الأخير على حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتشجيع الإقراض للاستثمارات الخضراء والشركات التي تديرها سيدات في مصر.

وبحسب بيان صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فستتكون الحزمة التمويلية من قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك 7.5 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر، والذي سيستخدم لتمويل الاستثمارات في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وسيدعم التمويل شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والتصنيع، والخدمات، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الاتحاد الأوروبي يقدم حوافز استثمارية تصل إلى 5.2 مليون يورو

وسيقدم الاتحاد الأوروبي ضمن الحزمة حوافز استثمارية بقيمة تصل إلى5.2 مليون يورو يشجع من خلالها الشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اعتماد التقنيات والحلول عالية الأداء والصديقة للبيئة، ودعم تطوير سلاسل التوريد المرنة للمعدات الخضراء.

ومثلت تلك الحزمة خط ائتمان ثالث يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي في مصر لمساعدة البلاد في بناء اقتصاد محلي أكثر اخضراراً وشمولية وتنافسية من خلال توفير التمويل للشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

معالجة التخفيف من آثار تغير المناخ

من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: «يسعدنا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جديد وإبرام اتفاقيات إقراض شاملة من هذا النوع، والتي ستعود بفوائد عظيمة على شركات القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر في سياق معالجة التخفيف من آثار تغير المناخ، إضافة إلى دعم الشركات التي تديرها سيدات. ويأتي هذا التمويل ليؤكد على التزام البنك التجاري الدولي بتزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول مالية مستدامة وشاملة».

بدوره، قال ريجترينك: «نحن ملتزمون بدعم تحول مصر إلى اقتصاد أكثر اخضراراً وتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتكثيف استثمارات التكيّف مع المناخ جنباً إلى جنب مع شريكينا الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ. ونأمل أن تشجع هذه البرامج المزيد من الشركات في القطاع الخاص على اعتماد تقنيات خضراء وشاملة ومبتكرة في البلاد».