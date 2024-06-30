مدبولي: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر في التجارة والاستثمار

أكّد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي إذ يوطد علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنَّ توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بأول جزء من حزمة المساندة للاقتصاد الكلي بالأمس كان لحظة تاريخية.

وأضاف مدبولي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي أنَّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي الأول لمصر بالنسبة للتجارة والاستثمار وسوف يستمر الأمر على ذلك.

وتوقع رئيس الوزراء توطيد تلك العلاقات والتوسع بها في المستقبل القريب من أجل خدمة مصالح الطرفين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.