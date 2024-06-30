عمر هشام طلعت: تأسيس "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي" ضمن المسؤولية المجتمعية للمجموعة

أكد عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، أن التعاون مع روتارى مصر لتأسيس "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي" يأتي في إطار حرص المجموعة على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ، حيث تضع المجموعة ملف المسؤولية المجتمعية على رأس أولويات استراتيجيتها طوال مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، إيمانًا منها بمسئولياتها تجاه المجتمع ودورها المحوري في خدمة الوطن .

وأشار عمر هشام في كلمته بمناسبة الاحتفال بتوقيع بوتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتاري مصر ، أن المجموعة تؤمن بضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية تضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، ومن هذا المنطلق أولت المجموعة اهتماماً كبيراً بالمساهمة فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية ، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لسوق العمل ، بالإضافة إلى المساهمة في العديد من المشروعات الخيرية و تطوير العشوائيات و أعمال الدعم المجتمعي .

وأشار عمر هشام إلى أن نادي مدينتي للجولف تمكن من حصد جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لثلاث أعوام على التوالي ، كما حصل على جائزة افضل ملعب جولف في افريقيا لعام ٢٠٢٣ ، بالإضافة إلى أن كلوب هاوس نادي مدينتي للجولف مرشح لجائزة افضل كلوب هاوس في العالم لعام ٢٠٢٣ ، كما نجح نادي مدينتي للجولف في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية ، ليس ذلك فقط بل أصبح جولف مدينتي أيضاً وجهة ونقطة جذب لإطلاق العلامات التجارية العالمية في مصر ، لذلك حرصت المجموعة على استثمار النجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف وتعظيم دوره بالمساهمة في ملف المسئولية المجتمعية من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع روتارى مصر ، وهو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر والعالم .

يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون مع روتارى مصر لتأسيس "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي" . قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، والأستاذ/ أيمن نزيه ، محافظ روتاري مصر، ممثلاً عنه فى تأسيس النادى د / إيمان الغمراوى ممثل محافظ روتارى مصر ، وذلك بحضور المستشار / محمد الحناوي ، عضو مجلس النواب والمستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى والمهندس/ إلهامي الكرداني ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية بالمجموعة، والأستاذ/ يوسف قدري ، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى ، وعدد من أعضاء أندية الروتاري في مصر . ويهدف تأسيس النادي إلى المساهمة في العديد من الأعمال الخيرية في مختلف المجالات .

و أعرب الأستاذ/ أيمن نزيه ، محافظ روتاري مصر ، عن سعادته بتوقيع برتوكول التعاون وقدم الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على دعمها المستمر لملف المسئولية المجتمعية. وأعلن محافظ روتاري مصر وجميع أعضاء النادى عن اختيار الأستاذ/ عمر هشام طلعت عضواً فخرياً لنادي روتاري كايرو جولف مدينتي.