تفاصيل فيلم A Quiet Place: Day One.. تصدّر إيرادات شباك التذاكر

تصدّر فيلم الرعب A Quiet Place: Day One إيرادات شباك التذاكر الأمريكي في أول أيام عرضه بالسينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 22.5 مليون دولار في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين 40 إلى 50 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

يعتبر A Quiet Place: Day One هو النسخة الثالثة من سلسلة أفلام A Quiet Place، تأليف وإخراج مايكل سارنوسكي، استنادًا إلى قصة عمل على كتابتها مع جون كراسينسكي.

ردود أفعال إيجابية لـ A Quiet Place: Day One

وتدور أحداث الجزء الثالث قبل أحداث الجزئين الأول والثاني في المراحل الأولى من غزو مدينة نيويورك من قبل مخلوقات خارج كوكب الأرض التي تتمتع بحاسة سمع حادة، وحصل الفيلم على ردود أفعال إيجابية من النقاد الذين وجدوا الفيلم موترا رغم كونه أقل رعبا من الأجزاء السابقة.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود، بينهم لوبيتا نيونجو، وجوزيف كوين، وأليكس وولف، ودجيمون هونسو، الذي يقدم الدور الذي لعبه في الجزء الثاني من سلسلة الأفلام.

قصة فيلم A Quiet Place: Day One

وتدور أحداث فيلم الرعب A Quiet Place: Day One حول «سام»، مريضة بالسرطان تعاني من مرض عضال، تعيش في دار رعاية خارج مدينة نيويورك مع قطتها «فرودو»، وفي أحد الأيام يقنع روبن عامل الرعاية، سام المتردد بالانضمام إلى مجموعة في عرض للدمي المتحركة في مانهاتن، خلال الرحلة، لاحظت المجموعة اصطدام أجسام تشبه النيزك بالمدينة، وبعد فترة وجيزة، تبدأ مخلوقات معادية خارج كوكب الأرض في مهاجمة الناس، لتبدأ رحلة في الهروب من مصيرها المحتوم.