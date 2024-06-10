بعد طرحه في دور العرض السينمائي.. تفاصيل فيلم الرعب The Watchers

نجح فيلم الرعب The Watchers، في تصدر شباك الإيرادات باليوم الأول من العرض بدور العرض السينمائي، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق الفيلم إيرادات في يومه الأول بلغت 2.9 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل إجمالي أرباحه ما بين 8 إلى 10 ملايين دولار، في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم The Watchers من تأليف وإخراج إيشانا نايت شيامالان، في أول أعمالها الإخراجية، وهي ابنة المخرج الشهير م. نايت شيامالان، ومأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب ايه. ام. شاين، ويجمع في بطولته كل من: داكوتا فانينج، وجورجينا كامبل، وأولوين فويري، وأوليفر فينيجان.

البرومو الدعائي لـ فيلم The Watchers

تفاصيل فيلم الرعب The Watchers

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والغموض حول «مينا»، مغتربة أمريكية تعمل في متجر للحيوانات الأليفة بأيرلندا، تكافح من أجل التأقلم مع وفاة والدتها، يطلب منها رئيسها تسليم طائر ثمين، وفي الطريق تعطلت سيارة مينا وتقطعت بها السبل في غابة شاسعة.

وبعد سماع أصوات غير عادية، تتبع مينا امرأة عجوز تدعى «مادلين»، إلى مبنى يشبه المخبأ، وهناك تلتقي بـ«سيارا» و«دانيال»، وتشرح لها مادلين أن مجموعة غامضة تسمى «المراقبون» تراقبهم من خلال الزجاج العاكس في الحظيرة كل ليلة، بعد ما تقطعت بهم السبل للخروج من الغابة منذ أشهر.