«القاهرة الإخبارية»: 31 شاحنة مساعدات خرجت من مصر إلى معبر كرم أبو سالم

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه بعد 3 أيام من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبرت من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم، 31 شاحنة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الأساسية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

عبور 8 شاحنات من الوقود

وأضاف «المطعني»، في رسالة على الهواء عبر «جولة المراسلين» المذاع على القناة، من تقديم الإعلامي رعد عبد المجيد: «عبرت أيضا 8 شاحنات من الوقود تنوعت بين السولار والغاز والبنزين، ولكن الملاحظات التي نرصدها هنا تقليص حجم كبير من المساعدات مقارنة بالأشهر الماضي، فقد انخفض إلى قرابة 60 شاحنة يوميا في المتوسط، وذلك في هذا الشهر يونيو الجاري».

انخفاض المساعدات

وتابع: «في شهر مايو، فإن منظمة يونيسيف قالت إنه كان من أكثر الشهور التي تقلصت وانخفضت المساعدات فيها بشكل كبير مقارنة بشهر إبريل الذي كان متوسط الشاحنات فيه 166».