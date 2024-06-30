«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي أعلن إمكانية سحب تكتيكي لقواته من رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت إمكانية سحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من رفح الفلسطينية تكتيكيا.

التحكم في هويات القادمين إلى قطاع غزة

أضافت «أبو شمسية» في رسالة على الهواء عبر «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبد المجيد: «تحدثت هذه القناة على فكرة إسرائيلية، تقوم على بناء معبر رفح جديد، يضمن من خلالها الجيش الإسرائيلي، التأكد والتحكم بخصوص القادمين إلى قطاع غزة، بحيث يكونوا تحت النظر الإسرائيلي».

بناء المنطقة العازلة

تابعت مراسلة القناة: «وتقول المصادر ذاتها، سيكون هناك تعميق لبناء المنطقة العازلة الآمنة عند محور فلادلفيا حتى 14 كم، وتستمر عملية القضاء على الأنفاق في المنطقة المذكورة، وهذه جملة من التصريحات الجديدة أو الأخبار العاجلة».