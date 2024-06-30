أخبار غزة.. مواجهات مستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل في حي الشجاعية

من بين آخر أخبار غزة، ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية بشأن وقوع أكثر من 40 مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في الشجاعية، منذ بدء العملية يوم الخميس الماضي، مضيفة أن ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلا في حي الشجاعية، شمالي قطاع غزة، برصاص قناص ومبنى مفخخ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

آخر أخبار غزة.. 40 مواجهة في حي الشجاعية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استمرار استهداف الآليات العسكرية والقوات الإسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة، موضحين في بيان: «استهدفنا آلية عسكرية صهيونية من نوع نمر بقذيفة التاندوم في أرض قنديل بحي الشجاعية».

وأضافت الفصائل الفلسطينية: «أكد مجاهدونا وقوع طاقمها بين قتيل وجريح واشتعال النيران فيها ما استدعى هبوط طائرة مروحية صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان»، بحسب «روسيا اليوم».

مواجهات حي الشجاعية

وتابعت الفصائل الفلسطينية، في بيانها: «في كمين أعد مسبقا.. فجرنا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح»، وقبل ساعات أعلن جيش الاحتلال مواصلة هجومه في حي الشجاعية، مشيرا إلى أن قواته عثرت على مستودع للأسلحة داخل مدرسة.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أنّ الانتقال للمرحلة «ج» بغزة قد يمنع حربًا في الشمال، ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل للمحتجزين، وفق قناة «القاهرة الإخبارية».