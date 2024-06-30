في عشق «النمور» أشرف الحلو يكمل المسيرة.. استعراض وتربية

داخل قفص كبير يتوسط «أشرف الحلو» عدداً من النمور والأسود، التى لا يخشى وجودها بالقرب منه، إذ نشأ على حب الحيوانات المفترسة، ليقرر استكمال مسيرة والده وجده، بالتخلي عن العمل بشهادته، والاتجاه إلى تدريب الحيوانات على الاستعراضات المختلفة في السيرك، داخل مزرعته الخاصة على طريق إسكندرية الصحراوي.

يعشق «أشرف»، ذو الـ30 عاماً، الحيوانات المفترسة، إلا أنه يميل إلى النمور، بسبب الخطوط والنقوش التي توجد على أجسامها، وتعطيها شكلاً مميزاً، ويوجد ما بين 40 و50 فصيلة للنمور، بين الآسيوي، الإندونيسي، التايلاندي، الروسي، والإيطالي، ويحكي عنها لبرنامج «برة الغابة» على تليفزيون «الوطن»، تقديم نهى الجوهري: «النمور عندنا بتتكاثر واحنا بنحب نغير دم كل فترة، عشان ميحصلش تشوهات جينية».

«أشرف» يربي النمور ويضع نظامًا غذائيًا لها

يمتلك «أشرف» مجموعة من النمور، ومنها نمر يدعى «مشاكل» من فصيلة آسيوية، ويمتاز بالشعر الطويل والكثيف، بالإضافة إلى ضخامة حجمه رغم صغر سنه، وتصل أعمارها بين 30 و35 عاماً، ويتابعها طبيب متخصص، يحدد النظام الغذائى لكل حيوان: «ممكن أسد أو نمر ياكل 30 كيلو أو 40 كيلو لحمة على حسب ما يحدد الدكتور».

تربية النمور والأسود في عائلة «الحلو»

تسري تربية النمور والأسود في دم عائلة «الحلو»، وتتوارثها جيلاً بعد الآخر، حتى وصلت إلى «أشرف»، وتخلى عن العمل بشهادته، بعد تخرجه في كلية الحقوق، بالإضافة إلى تضحيته بلعب كرة القدم، بعد انضمامه لفريق الناشئين في النادي الأهلي: «إحنا 8 أخوات 3 بس اللي في تربية الحيوانات».

تشارك حيوانات عائلة «الحلو» في السينما والدراما

تشارك حيوانات عائلة «الحلو» في السينما والدراما، مثل الأسد «علوشي» الذي تغير لقبه إلى «هتلر»، وظهر في بعض مشاهد مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ليمكث 12 يوماً في مدينة الإنتاج الإعلامي، في قفص بمواصفات خاصة: «المخرج محمد سامي كان كل يوم ييجي يصبح على الأسد، ويديله لحمة كمكافأة له، عشان بيروح البروفة ويعمل مشاهد حلوة».