نمر هارب يثير الذعر في شمال غرب ليبيا.. فرّ من صاحبه أثناء محاولة التصوير معه

واقعة مرعبة يعيشها السكان في شمال غرب ليبيا، بعد انتشار أنباء عن هروب نمر مفترس من صاحبه، في مدينة مسلانة شمال غرب البلاد.

فرار نمر من صاحبه أثناء محاولة التصوير معه

وبحسب «العربية» فأنّ حالة من الذعر عمّت شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، مع انتشار الأنباء عن هروب نمر مفترس.

أعلنت الأجهزة الأمنية الليبية، فرار نمر من صاحبه أثناء محاولة التصوير معه، وأكدت على المواطنين ضرورة التبليغ في حال مشاهدتهم لهذا النمر المفترس.

واستنفرت الأجهزة الأمنية في شمال غرب ليبيا للبحث عن النمر الهارب وتعقب آثاره، بعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين رصدوه يتجول ويتحرك بحرية في المدينة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنه فور مشاهدته، بينما لم يتم العثور عليه حتى الآن.

انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا

شهدت ليبيا، خلال الفترة الأخيرة، تفشي ظاهرة مقلقة، تمثلت في انتشار تربية الحيوانات المفترسة، حيث بات من المألوف مشاهدة بعض الليبيين يتجولون بصحبة أسودهم أو نمورهم في الأماكن العامة، كالشوارع والأحياء السكنية، مما أثار قلق المواطنين ودفعهم إلى المطالبة بسنّ قوانين صارمة تمنع تربية هذه الحيوانات خارج حدائق الحيوان، وتُلزم المخالفين بعقوبات رادعة.