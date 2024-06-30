نائب وزيرة التخطيط يلتقي ممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية لتعزيز سبل التعاون

التقى الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية، والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية.

يأتي ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشارك بالاجتماع وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فابريك جويجان رئيس مجلس إدارة شركة ETF VINCI، ماكو تورستان المدير الدولي للشركة.

الشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية باعتبارها صناعة مربحة لمصر وفرنسا على حدٍ سواء، مشددًا على أهمية توطين تلك الصناعات، نظرًا لحجم السوق المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.

توطين تلك الصناعة

وأوضح كمالي حرص مصر على ضرورة توطين تلك الصناعة، بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.

وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق؛ أكد الدكتور أحمد كمالي اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروعا مهما جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.

مشروع الخط الرابع من المترو

وأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع، نظراً لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين، مؤكدًا التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.

مشروع الخط الرابع

وفيما يخص اللوجيستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، أوضح الدكتور أحمد كمالي أن قطاع اللوجيستيات من القطاعات التي تسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروع الخط الرابع.

وختامًا، تناول كمالي الحديث حول وسائل وأدوات التمويل، موضحًا ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفيره من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.