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انتخابات المصريين بالداخل

نائب وزيرة التخطيط يدلي بصوته في الانتخابات: تعزز الديمقراطية

كتب:

وليد عبد السلام
02:47 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أدلى دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن وواجب عليه تجاه وطنه ليشارك بديمقراطية في اختيار من يقود مسيرة بلاده، مؤكدًا أن المشاركة السياسية أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، للنهوض بكامل حقوق الإنسان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد بما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم وتأمين، وحضور من جانب كل فئات الشعب ما يعكس الشكل الحضاري الذي لطالما ظهرت عليه مصر في ممارسة الحقوق والواجبات، موضحًا أن اليوم الثالث من الانتخابات يشهد توافد ملحوظ ممن لم يستطع المشاركة بالأيام الأولى، بما يعكس الوعي الوطني لدى المواطنين بأهمية أصواتهم.

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