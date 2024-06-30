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رئيس الوزراء: نتطلع إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سنويا

كتب:

شريف سليمان
06:44 م | الأحد 30 يونيو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ مصر تتطلع إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بصورة دورية كل عام من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز: «أنقل لكم تحيات الرئيس السيسي والذي حرص على افتتاح المؤتمر بنفسه رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي».

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بقلم شريف سليمان