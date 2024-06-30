عضو «الحوار الوطني»: على الحكومة الجديدة توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشارع المصري يترقب إجراء التغيير الوزاري، معلقا آمال عريضة على بناء جسور جديدة وعميقة تنحاز بشكل كبير للمواطن انطلاقا من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحكومة الجديدة، والتي تركز على بناء الإنسان والتطوير وبناء الدولة والعمل على كل مقومات الحفاظ الأمن القومي، مضيفا أن الحكومة السابقة أدت دورها المطلوب في ظل تحديات كبرى تمر بها المنطقة والإقليم، وبذلت جهدا قدر الإمكان في تخطي الصعوبات التي تفرضها المتغيرات الكبرى التي أثرت بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية.

ضخ مزيد من الحيوية داخل شرايين الشارع المصري

وأضاف الكشكي، في تصريح لـ«الوطن» أن التغيير مطلوب من أجل ضخ مزيد من الحيوية داخل شرايين الشارع المصري، مطالبا الحكومة الجديدة بتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم التساكن الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، طالب عضو الحوار الوطني بضرورة الانحياز للمواطن المصري وتوفير احتياجاته الحياتية في ظل التحديات الاقتصادية، وتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القرى والنجوع لا سيما في ملف الصحة والتعليم، وضرورة البناء وفق منهج ودراسة واستراتيجية على ما تم انجازه، فضلا عن أهمية تبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها لمواجهتها.

اختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية

كما شدد على ضرورة تبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولًا بأول من خلال تداول المعلومات وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع، فضلا عن ضرورة التفكير خارج الأطر التقليدية والاعتماد على المبادرة واختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية فهذا النهج هو أقصر الطرق لبناء جمهورية جديدة يحكمها القانون والدستور.