الحكومة الجديدة في عيون خبراء سياحة.. مطالب بوضع محفزات لزيادة إيرادات القطاع

قبل ساعات من الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد، أبدى عدد من خبراء السياحة رغبتهم في قيام وزير السياحة بالحكومة الجديدة بالقيام ببعض الإجراءات لزيادة عدد السياح والإيرادات.

الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028

قال الخبير السياحي محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنه يجب على وزير السياحة والآثار بالحكومة الجديدة التي سيعلن تشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، العمل على سرعة تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي يسهل كثيرًا من إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي، فضلا عن العمل على وضع محفزات لتشجيع القطاع السياحي الخاص لإنشاء الغرف الفندقية بما يتوافق مع رؤية الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

مبادرة إنشاء الغرف الفندقية الجديدة

وأضاف لـ«الوطن»، أن على وزير السياحة والآثار العمل على تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح المنشآت الفندقية والسياحية قروض لإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالفنادق القائمة وإنشاء العديد من الغرف الجديدة، مع العمل على تقليل الفائدة الخاصة بتلك القروض.

ومن جهته، قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي يأمل في سرعة اتخاذ خطوات جدية من قبل وزير السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية ووضع وسائل ترويجية بالمشاركة مع القطاع السياحي الخاص لجذب أكبر عدد من السياح والوصول بإيرادات السياحة لـ30 مليار دولار خلال 5 سنوات.

زيادة أسطول النقل الجوي الناقل للسياح لمصر

وأضاف لـ«الوطن» أن على وزير السياحة والآثار العمل بشكل جدي مع الجهات المعنية وشركات الطيران المحلية والعالمية وذلك لزيادة عدد أسطول النقل الجوي الذي ينقل السياح من مختلف دول العالم إلى مصر، مع الاستمرار في تقديم حوافز الطيران للشركات الناقلة للسياح إلى المقصد السياحي المصري.