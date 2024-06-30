رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مدبولي»: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو

كتب:

عمرو هلال
06:57 م | الأحد 30 يونيو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي» قد شهد توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي قيمة 18.7 مليار يورو

وأوضح «مدبولي» في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالإضافة إلى ذلك كان هناك توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي قيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو شركات للجنسيات الأخرى هدفها هو التصدير للاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات قد تم توقيعها على مستوى القطاع الخاص من الجانبين أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية.

اقرأ المزيد:

مدبولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء لتعميق الشراكة ودعم التعاون

«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيتين بين «المصرية للاتصالات» وميدوسا الأوروبية لتعزيز البحث العلمي

مدبولي يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية

مدبولي: الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
بقلم عمرو هلال