مدبولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء لتعميق الشراكة ودعم التعاون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة سعت لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال عقد المؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي المشترك»، لكي يساعد على دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كأحد أهم أهدفه.

وأوضح «مدبولي» في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس، عقد العديد من الجلسات الحوارية، التي بلغت نحو 8 جلسات مهمة، وفرت فرص للنقاش بين الجانبين.

وشدد على أن هذه النقاشات جاءت حول العديد من القطاعات في الاقتصاد المصري، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، سواء على مستوى القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والجهات الرسمية الحكومية.