«الوطن» تكذب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين.. وتؤكد: «ما نشره مفبرك»

تكذّب جريدة الوطن، ما نشره صحفي إسرائيلي يدعى إيدي كوهين، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بشأن الادعاء بتصديق الرئيس السيسي على بناء معبد يهودي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال «بانر مزيف» منسوب للجريدة.

«الوطن» تنفي نشر بانر بشأن بناء معبد يهودي في العاصمة الإدارية

وننوه بأن ما نشره الصحفي الإسرائيلي، من «بانر مزيف» جرى باستخدام برنامج تعديل الصور «فوتوشوب»، وحاول إلصاقه بجريدة «الوطن»، للادعاء كذبا أن الرئيس السيسي صدّق على بناء معبد يهودي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أمر لم يحدث على الإطلاق، وليس للصحيفة أي علاقة بهذا التزييف المتعمد من بعض أعداء البلاد والمتربصين بها.

البنر المزيف المنسوب لـ صحيفة الوطن

وتؤكد جريدة «الوطن» أن هذا المنشور المزيف لا يمكن أن ينطلي على المتابعين سواء داخل مصر أو خارجها، خصوصًا أنه مختلف تماما عن «بانرات الصحيفة»، كما أن ما كُتب عليه من معلومات مُضللة لا يمكن أن تصدر سوى عن شخص جاهل ومدعٍ ولا يعلم شيئا عن الشأن المصري.

وتشدد «الوطن» على أن هذه المحاولات البائسة والتي تتزامن مع احتفالات المصريين بثورتهم العظيمة في 30 يونيو، لن تنال من استقرار البلاد، والتي تتمتع به في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر بقادتها وجيشها وشعبها الذين يعيشون يدا واحدة، أكبر من كل هذه المؤامرات اليائسة، وأكبر من كل المتربصين بها.