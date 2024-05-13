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وزيرة الهجرة تشيد بمبادرة جريدة الوطن «حواديت ماما سماح»

كتب:

عمر الديب
09:09 م | الإثنين 13 مايو 2024
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإطلاق جريدة الوطن مبادرة سلسلة «حواديت ماما سماح»، بالتعاون مع الكاتبة سماح أبوبكر عزت.

وزارة الهجرة تقدم الشكر لجريدة الوطن

وتقدمت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها، في فعالية «اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع»، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظّمة اليونيسكو، بالشكر إلى الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن، مؤكدة أن سلسلة الحواديت استطاعت غرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال بأساليب إبداعية وابتكارية جديدة.

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بقلم عمر الديب