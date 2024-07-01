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«القاهرة الإخبارية»: تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة

كتب:

يارا أشرف
09:34 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة.

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بقلم يارا أشرف