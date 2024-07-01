«القاهرة الإخبارية»: تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة كتب: يارا أشرف 09:34 ص | الإثنين 01 يوليو 2024 جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة على مدينة غزة شمال القطاع وسائل إعلام عبرية توضح لماذا تنتصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مصدر رفيع المستوى: مصر رفضت دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في شمال غزة السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر تبذل جهودا كبيرة لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف