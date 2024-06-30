السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر تبذل جهودا كبيرة لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مٌحافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية في القاهرة، وشون جونز، مُدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، والوفد المرافق لهما، خلال وصولهما إلى محافظة شمال سيناء، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، ولٌطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب محافظ شمال سيناء بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المُساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة، وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد.

وأكد محمد عبد الفضيل شوشة، استقبال المحافظة تلك المُساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات، وهي على متن الشاحنات بالطريق البري، وعن طريق ميناء العريش البحري، وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

تخزين المساعدات في العريش

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المُساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في أماكن مُجهزة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، طبقا للاحتياجات المُلحة في القطاع.

السفيرة الأمريكية تشيد بالدور المصري

وأشادت السفيرة الأمريكية، بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، ودورها الحيوي في الحرب على قطاع غزة، والعمل مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لعودة الاستقرار إلى المنطقة، مُؤكدة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لضمان وصُول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، واستقبال هذه المُساعدات وتخزينها عن طريق الهلال الأحمر المصري بالعريش.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الحكومة المصرية لديها رُؤية طويلة المدى في العمل مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وتفقدت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والمطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد، وتفقد معبر رفح البري، وتفقد شاحنات المساعدات بالجانب المصري.