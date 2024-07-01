بن غفير يهاجم نتنياهو بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إفراج الأمن الإسرائيلي عن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة صباح اليوم.

انتقادات لـ جالانت ورئيس الشاباك

وقال بن غفير بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: «على نتنياهو إيقاف جالانت ورئيس الشاباك عن اتباع سياسة مستقلة تتعارض مع سياسة الحكومة، كما أنّ الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء وعشرات المخربين الآخرين إهمال أمني».

وتستمر الحرب لأكثر من 267 يومًا على التوالي، حيث بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.