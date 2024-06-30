البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

رحب البرلمان العربي بانضمام إسبانيا، إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا، ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لمحاكمته على حرب الإبادة الجماعية، والمجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف البرلمان العربي، أن انضمام إسبانيا لهذه الدعوى، يمثل انتصارًا لصوت الحق والقانون، وتعزيزا للعدالة الدولية، في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي، على ما يرتكبوه من جرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تعكس تنامي إدراك العالم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال الغاشم.

وطالب دول العالم، إلى الانضمام لهذه الدعوى، والتخلي عن حالة الصمت المخزي تجاه ما يرتكبه كيان الاحتلال، من جرائم ومجازر في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.