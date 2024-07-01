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الفصائل الفلسطينية تستدرج قوة إسرائيلية لمنزل وتفجره بالكامل بقطاع غزة

كتب:

عمرو حسني
11:51 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الاثنين، استدراج قوة إسرائيلية لمنزل مفخخ ثم قنص الجنود وتفجير المكان بالكامل وسط سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لنحو 269 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

 

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بقلم عمرو حسني