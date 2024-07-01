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هيئة شؤون الأسرى: اعتقال 16 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

كتب:

عمرو حسني
11:19 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
الأسرى الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيين

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم 16 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طالبة في جامعة بيرزيت، وأطفال، وأسرى سابقين، كما جرى اعتقال 5 من سكان غزة يقيمون في الضفة كمرافقين لمرضى بينهم سيدتين، بحسب وكالة أنباء «وفا».

حرب مستمرة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 267 يومًا على التوالي، حيث بدأت صباح 7 أكتوبر، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزل.

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