مدير مجمع الشفاء يكشف جرائم إسرائيل بحق الأسرى: عذبوا الأطباء حتى الموت

نشر الصحفي يوسف أبو كويك المقيم في غزة مقطع فيديو لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، فور الإفراج عنه اليوم الاثنين، إذ كشف الأخير عن ظروف الاعتقال الصعبة التى يعاني منها الأسرى الفلسطينين في السجون.

وكان الاحتلال الاسرائيلي أفرج صباح اليوم عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية و54 معتقلا آخرين من قطاع غزة وفقا لوسائل إعلام عبرية.

أول تصريح لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة

وقال أبو سليمة في أول تصريح له فور خروجه من معتقلات الاحتلال: «ربنا يكون بعون أهل غزة ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى والأسرى الذين يمرون بظروف مأساوية جدا، لم تمر على الشعب الفلسطيني منذ 1948 سواء الأسرى القدامى أو الجدد الأسرى».

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، أنّ الأسرى في سجون الإسرائيلية يمرون بظروف صعبة جدا من نقص في الأكل والشرب، إلى جانب الإهانة الجسدية، مطالبا بأن تكون هناك كلمة حاسمة من المقاومة والشعوب العربية والإسلامية لإخراج جميع الأسرى من السجون، كاشفا أن بعض ممن خرجوا اليوم أمضوا أكثر من 23 عاما في الأسر، وأنهم أمانة في عنق كل الشعب الفلسطيني.

أبو سليمة يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ولفت في تصريحاته إلى استشهاد كوادر طبية في السجون الاسرائيلية بسبب التعذيب، وعدم تمكن البعض من تناول حبة دواء، قائلا: «هذا العدو المجرم أثبت مدى إجرامه حتى في التعامل مع الأسرى والطواقم الطبية، مئات من الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين جرى استهدافهم وتعذبيهم».

وأضاف: «الاحتلال يدمر كل شيء طواقم طبية وصحفيين وأطفال ونساء، سنبني قطاع غزة من الصفر وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان».