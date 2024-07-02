يمر مواليد برج الحمل بحالة الشعور بالانطواء والخجل الشديد أحيانًا، وعدم القدرة على الاندماج مع المحطين بهم في العمل أو الشخصيات الجديدة على المستوى الاجتماعي في أحيان أخرى.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

ينصح خبراء الفلك والابراج اليوم على الصعيد المهني مولود برج الحمل، باتباع الهدوء أثناء التعامل مع زملائه في العمل، كما يجب أن يكون حذرا من المبالغة في الثقة بالآخرين، ولا داع للحيرة في اتخاذ القرارات الهامة، بل عليه التفكر بشكل منظم وهادئ.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فإنَّه على مولود برج الحمل اليوم الصراحة والصدق في علاقته مع من يحب أو شريك حياته، لأنّها الطريق الأمثل للاستقرار في الحياة العائلية والعلاقة العاطفية، على أن يحاول دائمًا الابتعاد عن إثارة المواضيع التي تثير خلافات فيما بينهما.