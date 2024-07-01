تطوير الصناعة وتسهيل حياة الناس.. ماذا يريد أهالي الإسكندرية من الحكومة المرتقبة؟

يترقب المواطنون بشغف الإعلان عن الحكومة المرتقبة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات أو أيام على أقصى تقدير، وما بين الآمال والطموحات والتحديات، حاولت «الوطن» التعرف على آراء مواطني محافظة الإسكندرية، والذين أكدوا على أهمية تركيز الحكومة على تسهيل حياة المواطنين.

مطالب النهوض بالتعليم

أيمن خالد، مدير إدارة المواهب بإدارة شرق التعليمية، طالب بضرورة الاهتمام بالتعليم والمساعدة على تطوير مواهب الطلاب من خلال برامج تكنولوجية حديثة تساعدهم على الابتكار والتميز وبناء مصر بأيدي ابنائها.

زيادة المبادرات والقرب من المواطن

وطالب رامي يسري، مندوب مبيعات بشركة في الإسكندرية، أن تطبق الحكومة المرتقبة القوانين التي أقرتها الدولة، بدون أي تهاون، ومعاقبة صغار الموظفين الذين يسيئون بأفعالهم لكل الجهاز الحكومي، عن طريق تسريب أخبار الحملات المفاجئة، مع زيادة دور المبادرات والحملات الشبابية في دعم دعم دور الدولة من خلال زيادة وعي المواطنين عن كيفية الاستفادة بخطط الحكومة.

حلول لتخفيف أحمال الكهرباء

وطالبت عايدة سالم، ربة منزل، بضرورة وجودة حلول لوقف تخفيف أحمال الكهرباء وضبط الأسواق لعدم زيادة الأسعار حسب الأهواء.

تسهيلات لتطوير الصناعة المصرية

فيما طالب مجدي بشارة، تاجر بالإسكندرية، بضرورة اهتمام الحكومة المرتقبة بصغار المصنعين في مص،ر وتقديم تسهيلات لهم من أجل أن تكون مصر دولة منتجة، لافتا إلى أن الإسكندرية تتمتع بوجود مناطق صناعية كبرى تحتاج إلى تشجيع أهلها للمشاركة في الحياة الصناعية.