أمين سياسية «حماة الوطن»: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أمين سياسية «حماة الوطن»: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنيقال الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إنّ الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في كل المحالات وتفعيل دور اللجنة الوزارية المناط بها متابعة تنفيذ هذه المخرجات.

الحكومة الجديدة

وأضافت «سليمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحكومة السابقة بذلت مجهودا كبيرا جدا في جميع المجالات كما بذلت جميع الوزارات مجهودا كبيرا، ولا يوجد أي وزارة قصرت بشكل أو بآخر لكنها لم تصل إلى النتائج المرجوة من ارتفاع معدل النمو وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، وأيضا العجز في الموازنة العامة وتقليل الاقتراض فضلا عن رفع قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية.

استراتيجية مصر 2030

ودعت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ الحكومة الجديدة الي ضرورة وضع برنامج عمل لها من استراتيجية مصر 2030، وأنّ تعمل الحكومة المقبلة للقضاء علي ظاهرة الجزر المنعزلة بين الوزارات وخاصة المتقاربة في التخصص من خلال دمجها، ولان عمل الحكومة القادمة يجب ان يركز على الإصلاح الاقتصادي وفق توجيه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، فإن من الأفضل دمج وزارات التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والاستثمار، وكذلك دمج وزارتي البترول والكهرباء، فضلا عن ضرورة مراجعة القوانين التي تدير عملهم واعادة النظر فيها وتعديلها.

ونوهت الدكتورة سماء سليمان أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بضرورة وجود نظام تقييم أداء لموظفي الدولة وللوزارات كافة للوقوف على أسباب تعطل المشروعات ومصالح المواطنين ورجال الأعمال، فضلا عن نظام آخر للمتابعة يكون خاضع لمراقبة رئيس الحكومة.