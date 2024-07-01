مطالب أهالي الغربية من الحكومة المرتقبة.. استكمال «حياة كريمة» وتطوير مراكز الشباب

طموحات يتطلع لها المواطنون في محافظة الغربية، يأملون تحقيقها من الحكومة المرتقبة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي كُلف بتشكيلها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يضمن لهم توفير حياة كريمة لهم.

وقال إبراهيم عبد الرحمن، مواطن بمركز المحلة، إن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، لا يستطيع أحد أن ينكرها، وعلى الحكومة المرتقبة الحفاظ عليها واستكمالها بالشكل الذي يكون في صالح المواطن.

قال عصام عمارة، أحد المواطنين بكفر الزيات، في محافظة الغربية، إن مطالبه تلخص في النظر إلى قانون المحليات وإصدار القانون في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن إصدار قانون المحليات ووجود مجالس في المدن يساعد الحكومة في الرقابة على الأسعار، ويجعل هناك رقابة مباشرة وتطبيق فعلي للقوانين على أرض الواقع، وبالتالي يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين، وشعورهم بوجود تغييرات في المستوى المعيشي.

تطوير مراكز الشباب

وأضاف: «نطالب بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة»، مؤكداً أن القرى مازلت تعاني نقصًا في الخدمات والبنية التحتية متهالكة في عدد من القطاعات.

وأضاف السيد سامي، أنه يطالب بالاهتمام أكثر بقطاع الشباب والرياضة والعمل على تطوير الملاعب ومراكز الشباب، ورعاية الشباب ودعمهم.

تطوير الوحدات الصحية

وكشف وليد فرج: «لي 3 مطالب من الحكومة المرتقبة، أولها استكمال مبادرة حياة كريمة، والثاني الاهتمام بالوحدات الصحية ما يساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات في المدن، بالإضافة إلى وضع قانون صارمة على الغش التجاري وجشع التجار في احتكار السلع الغذائية ورفع سعرها».