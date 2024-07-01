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مقتل ضابط من لواء ناحال في معارك بغزة

كتب:

يارا أشرف
03:21 م | الإثنين 01 يوليو 2024
صورة أرشيفية - الجيش الإسرائيلي

صورة أرشيفية - الجيش الإسرائيلي

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، خبرا يفيد بمقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال في معارك جنوب قطاع غزة.

 

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بقلم يارا أشرف