مقتل ضابط من لواء ناحال في معارك بغزة كتب: يارا أشرف 03:21 م | الإثنين 01 يوليو 2024 صورة أرشيفية - الجيش الإسرائيلي نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، خبرا يفيد بمقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال في معارك جنوب قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسائل إعلام عبرية توضح لماذا تنتصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مصدر رفيع المستوى: مصر رفضت دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر تبذل جهودا كبيرة لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37 ألفا و877 شهيدا إعلام فلسطيني: غارات جنوب قطاع غزة.. واقتحامات في نابلس قطاع غزة القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف