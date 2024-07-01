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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية

كتب:

نرمين عفيفي
04:00 م | الإثنين 01 يوليو 2024
جرائم جيش الاحتلال

جرائم جيش الاحتلال

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن القوانين الدولية تحفظ كرامة الأسرى، وتعطيهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، وفق القوانين الدولية.

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