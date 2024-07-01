بعد انتحار أول روبوت في العالم.. معلومات صادمة عن وظيفته قبل «قفزة الوداع»

ما تزال واقعة انتحار أول روبوت في العالم، تُلقي بظلالها على وسائل الإعلام العالمية، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان كوريا الجنوبية معلومات صادمة عن الروبوت الذي انتحر بالقفز من أعلى درجة ليسجل أول حادث في التاريخ لـ«روبوت منتحر».

معلومات عن أول روبوت منتحر في التاريخ

وتستعرض «الوطن» معلومات عن الروبوت الذي انتحر خلال الأيام الماضية في كوريا، وفقا لقناة «نيوزاسيا» الكورية:

(1) بدأ عمله في أغسطس 2023.

(2) كان يساعد الموظفين في تسليم المستندات اليومية، والإعلان، وتوفير المعلومات للسكان المحليين.

(3) كان له بطاقة موظف مدني خاصة به.

(4) كان يعمل من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً.

(5) كان يخدم عدة طوابق في وقت واحد، ويمكنه استدعاء المصعد للوصول إليها بمفرده.

تفاصيل انتحار أول روبوت في العالم

وبحسب شهود العيان، فإن الروبوت كان يدور في مكان واحد لبعض الوقت قبل أن يقفز، ما جعل التقارير تخرج وتؤكد أن سبب انتحاره، ضغط العمل الذي كان يتعرض له.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الدول التي تستخدم الروبوتات في العالم، ووفقًا للاتحاد الدولي للروبوتات، يوجد روبوت صناعي واحد لكل 10 عمال.

ووفقا لوكالة «فرانس برس» بشأن الحادث، فإنه لا يوجد لدى مجلس مدينة جومي حاليًا أي خطط لتعيين روبوت إداري ثانٍ، بعد انتحار الروبوت الأساسي.