كيف تحافظ على سرية محادثاتك مع روبوت ChatGPT؟.. اتبع هذه الخطوات

على الرغم من أنّ شركة OpenAI تؤكد أنّ محادثاتك مع روبوت «شات جي بي تي» لا يمكن لأحد رؤيتها إلا إذا سمحت بمشاركتها مع الشركة لتدريب نماذجها اللغوية، فإنّ سجل محادثاتك يُجرى تخزينها لاستخدام محتواها للتدريب، ومع ذلك توفر الشركة بعض المزايا التي تساعدك في الحفاظ على خصوصيتك في أثناء محادثاتك مع الروبوت.

كيف تحافظ على خصوصية محادثاتك مع روبوت ChatGPT؟

ويمكنك الحفاظ على خصوصية محادثاتك مع روبوت ChatGPT من خلال اتباع النصائح الآتية:

المحادثة المؤقتة

المحادثات المؤقتة هي ميزة في ChatGPT تسمح لك بإجراء محادثات مع روبوت الدردشة دون حفظها في سجّل محادثاتك أو استخدامها من قبل OpenAI لتدريب نماذج اللغة الخاصة بها، ما يعني أنّه لن يتذكر روبوت ChatGPT تفاصيل محادثاتك، إلا أنها يتم تخزينها من قبل OpenAI لمدة 30 يومًا لمراقبة أي سلوك مسيء محتمل، ولاستخدام هذه الميزة اتبع الخطوات الآتية:

- ابدأ في إجراء محادثة مؤقتة مع روبوت ChatGPT في إصدار الويب أو في تطبيق الهاتف المحمول المُتاح سواء لمُستخدمي آيفون في Apple Store، ولمُستخدمي أندرويد في Play Store.

- سجل الدخول إلى حسابك سواء عن طريق الويب أو الهاتف المحمول، ثم اضغط على البدء في محادثة جديدة، وبعدها اضغط على كلمة ChatGPT في الجهة العلوية وقم بتفعيل خيار (الدردشة المؤقتة) Temporary Chat.

- تظهر أمامك شاشة تشرح كيفية عمل هذه الميزة، وبعدها يتحول الشريط الجانبي الأيسر إلى اللون الرمادي، ما يعني أنّ الدردشة لن تُحفظ في سجل المحادثات.

- وإذا أردت إلغاء وضع المحادثة المؤقتة، ما عليك سوى الضغط على كلمة ChatGPT في الجهة العلوية وتعطيل خيار الدردشة المؤقتة، وفي حال استخدام الهاتف وترغب في إلغاء المحادثة المؤقتة؛ ابدأ بمحادثة جديدة وستخرج تلقائيًا من وضع المحادثة المؤقتة.

تعطيل ميزة تدريب النماذج

خيار إضافي لحماية خصوصيتك في ChatGPT هو تعطيل ميزة تدريب النماذج اللغوية الخاصة بـ OpenAI، ويتيح لك ذلك الحفاظ على خصوصية محادثاتك مع منع استخدامها لتدريب نماذج اللغة المستقبلية، وستظل قادرًا على الوصول إلى سجل الدردشة الخاص بك، حتى بعد تعطيل هذه الميزة، ويمكنك تعطيلها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- انتقل إلى حسابك الشخصي في موقع ChatGPT في الجهة اليُمنى العُلوية، ثم اختر (الإعدادات) Settings، وإذا كنت تستخدم التطبيق على الهاتف؛ اضغط على رمز القائمة الثلاثي الخطوط في الجهة اليُسرى العُلوية، ثم اضغط على رمز حسابك الشخصي في الجهة السُفلية.

- ومن الإعدادات، اختر (عناصر التحكم في البيانات) Data Controls، وعطّل خيار (تحسين النموذج للجميع) Improve the model for everyone.

- اغلق شاشة الإعدادات للعودة إلى الدردشة مرة أخرى.

- بعد ذلك يمكنك استئناف محادثاتك مع روبوت ChatGPT، وفي هذه الحالة لن تستخدم الشركة محادثاتك لتدريب نماذجها اللغوية، ولكن ستظل محادثاتك متاحة في سجل المحادثات لتتمكن من العودة إليها في أي وقت.