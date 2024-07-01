كيفية مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 مجانا.. اعرف التردد

على أرض ملعب «مركور شبيل أرينا»، توشك أن تُحفر ملحمة كروية جديدة، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وبلجيكا في مواجهة نارية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، التي يحمل خلالها الديوك الآمال لاستعادة نغمة البطولات الدولية والقارية، فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة يورور 2024، ورغم ذلك هناك بعض القنوات التي أعلنت نقل مباراة فرنسا وبلجيكا بشكل مجاني من خلال الترددات التالية:

قناة «RTL CERMANY»

- القمر: إسترا سات.

- التردد: 10832 H.

قناة ZDF

- القمر: إسترا سات.

- التردد 11382 H.

تاريخ حافل يسبق لقاء فرنسا وبلجيكا

لم تكن هذه المواجهة الأولى بين عملاقي الكرة الأوروبية، فقد سبق وأن التقيا في أكثر من مناسبة، منها مرة واحدة فقط في بطولة أمم أوروبا، عام 1984، في هذا الوقت حسمت فرنسا انتصارها بخماسية نظيفة، مهدت طريقها لاحقًا نحو حصد لقبها الأول في البطولة القارية.

طموحات عريضة وآمال عريضة

يدخل المنتخبان الموقعة المرتقبة بطموحات عريضة، إذ تسعى فرنسا للحفاظ على مكانها في تحقيق البطولات والوقوف على منصات التتويج، بينما يحلم منتخب بلجيكا بتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب لأول مرة.

رحلة صعبة نحو دور الـ16

لم تكن رحلة المنتخبين سهلة نحو دور الـ16، فقد احتلت فرنسا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 5 نقاط، بينما حل منتخب بلجيكا وصيفًا لمجموعته برصيد 4 نقاط.

وستكون هذه المواجهة رقم 76 بين فرنسا وبلجيكا، وهو الرقم الأكبر من حيث عدد مرات مواجهة فرنسا لأي منتخب آخر.