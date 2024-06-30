فرنسا تسحب عبوات مشروب غازي شهير من الأسواق.. السبب صادم

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن السلطات سحبت عبوات مشروب غازي شهير بنكهة الكرز من الأسواق، بعد اكتشاف احتوائها على مادة كيميائية «البيسفينول أ» والتي تهدد حياة البشر، وتسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان والعقم.

سحب عبوات مشروب عالمي من الأسواق

وبحسب تقرير نشر في موقع «رابيل كونسو» الحكومي الفرنسي، فقد اكتشفت السلطات أن مشروب شهير بنكهة الكرز يحتوى على مادة «بيسفينوا أ» وهي مادة كيميائية خطيرة، يتم استخدامها في الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي.

وأضاف التقرير أن مادة «البيفسينوال أ» هي مادة محظورة بحكم القانون الفرنسي منذ عام 2015، كونها تعمل على اضطراب الغدد الصماء، كما أنه يشتبه في ارتباط تلك المادة بانتشار أمراض خطيرة منها سرطان الثدي، بالإضافة إلى أنها تسبب العقم.

وبحسب التقرير فأنه سيتم مصادرة جميع العبوات منذ هذا النوع حتى تاريخ 27 أغسطس، بدون الإشارة إلى عدد العبوات التي سيتم مصادرتها.

وتتيح السلطات الفرنسية للمواطنين الذين اشتروا عبوات المشروب العالمي بنكهة الكرز إمكانية استرجاع قيمه هذه المبالغ التي دفعوها.

رد الشركة العالمية

وقالت الشركة المنتجبة للمشروب الشهير، إن عملية السحب التي تتتم في فرنسا، في أماكن محددة ولا تتعلق بباقي أماكن بيع منتجات الشركة التي تباع في نقاط بيع أخرى.

وأضافت أن عمليات السحب تمت لعبوات تم انتائجها خارج فرنسا، فيما لم تتضمن عمليات السحب العبوات التي تم تصنيعها محليا.