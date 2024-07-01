الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة خسائره في غزة.. ويكشف عن «مشكلة كبرى»

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن هناك نحو 761 قتيلًا في صفوف الجيش من الجنود والضباط، وأكثر من 4 آلاف مصاب، في اعتراف إسرائيلي جديد بحصيلة القتلى والجرحى داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن خلالها يوآف جالانت عن مشكلة كبرى داخل الجيش الإسرائيلي، تتعلق بعدد الجنود، قائلًا: «نحن بحاجة إلى جنود».

جالانت: لا يمكن أن نعفي أي سكان من الخدمة العسكرية

علق «جالانت» أيضًا على مشكلة تجنيد الحريديم، وهما الطائفة الدينية المتشددة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن الفترة الماضية فقدنا لواء كامل، ولا يمكن أن نعفي أي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية.

«هآرتس» تكذب جيش الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي القتلى والجرحى، إعلان رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي فقط، لكن صحيفة «هآرتس» العبرية، نشرت تحقيقًا استند خلاله على تقارير من المستشفيات في إسرائيل، قالت إن عدد الجرحى تخطى حاجز الـ10 آلاف جندي وضابط، وذلك في وقت سابق من شهر مايو الماضي.