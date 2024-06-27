ليبرمان: جالانت يتحمل مسؤولية الفشل في الحرب بعد نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، أن إدارة وزير الدفاع يوآاف جالانت فشلت في الحرب، ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد نتنياهو، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف زعيم حزب إسرائيل بيتنا: «نحن نخسر الحرب والردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر، والحكومة الإسرائيلية غير قادرة على اتخاذ أي قرارات وعاجزة عن تحقيق النصر في الجنوب والشمال».

وتابع: «إحباط كبير لدى الجنود والضباط المشاركين في العمليات برفح الفلسطينية لعدم وجود أي خطة واضحة للحرب».