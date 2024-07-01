«القاهرة الإخبارية».. تضارب علني في القرارات وانقسام داخلي بالحكومة الإسرائيلية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تضارب علني في القرارات وانقسام داخلي مستمر في الحكومة الإسرائيلية».

وجاء في التقرير، أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر العام الماضي بمراحله الثلاثة حسب جيش الاحتلال، لا يزال ما بعده ضبابيا داخل حكومة الاحتلال حول ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، والشيء الوحيد الواضح هو جرائم الاحتلال التي يرتكبها بشكل يومي في حق سكان قطاع غزة.

واستكمل التقرير، أن هناك تضارب علني غير مسبوق في إعلان موقف العمليات العسكرية في غزة، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يجري مباحثات مع قيادات الجيش حول إنهاء عملية رفح الفلسطينية في غضون 10 أيام تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب.

وقال «نتنياهو» إن المرحلة القادمة تشمل كذلك البدء في المفاوضات المتعلقة بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما بين التصريحين تمسك نتنياهو بقوله الذي بات يكرره كل يوم، وهو أن الحرب مستمرة حتى القضاء على حركة حماس.