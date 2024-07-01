وسط عالم يموج بالصراعات.. مصر تستعد لتغيير وزاري جديد (فيديو)

قال الإعلامي عمرو خليل، إن مشهدًا عالميًا مفككًا وشديد الاضطراب على كل المستويات يسود العالم، وسط صراعات عسكرية وحروب في أوكرانيا وغزة، وأزمات ممتدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورًا بالشرق الأوسط كما في السودان وليبيا واليمن وغيرها، وفوضى وعدم الاستقرار في مناطق عدة بالقارة الأفريقية، تقلبات في أوروبا قد تنذر بتداعيات مقلقة على الجميع، وفي القلب من هذا المشهد أيضًا تناقض وتضارب مصالح وحروب تجارية تحاصر العالم في كل مكان، وتضغط بشدة على اقتصاداته.

حكومات العالم تصارع من أجل النجاة

وأضاف «خليل»، في حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الجميع، جميع حكومات دول العالم تصارع من أجل النجاة، ومصر ليست بمنأى عن هذا المشهد العالمي.. فتداعياته ضاغطة على كل شيء ومهددة لكل شيء، للاستقرار، للأمن القومي، للاقتصاد، ولمعيشة المواطنين».

رسم وصياغة سياسات جديدة تتجاوب مع مطالب الشارع

وتابع: «من هنا كان قرار التغيير الوزاري المنتظر في مصر، فمصر بحاجة لإعادة رسم وصياغة سياسات جديدة تتجاوب مع مطالب الشارع المصري، بحاجة إلى ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة كل التحديات والأزمات القائمة، كفاءات وخبرات أخرى تستكمل جهود ما سبق وتبني عليه والأهم تحدث التغيير المنشود والملموس على الأرض».