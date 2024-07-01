عضو بـ«النواب»: المواطن يتطلع إلى حكومة كفاءات لتحقيق طموحاته

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة تحمل في طياتها مطالب محددة وواضحة لتحقيق طموحات المواطنين.

وقال «البدري» تصريحات لـ«الوطن»: «المواطن المصري يتطلع إلى حكومة تعمل بجدية، وتضم كفاءات قادرة على مواجهة التحديات الراهنة».

الحكومة الجديدة يجب أن تتسم بالمرونة والكفاءة

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تتسم بالمرونة والكفاءة، مع ضرورة اختيار شخصيات تجمع بين الخبرة المهنية والسياسية، لضمان التعامل الفعال مع الأزمات المتنوعة التي تواجه البلاد.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة ارتفاع الأسعار والتضخم، الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين: «الوضع الاقتصادي يتطلب حلولاً استباقية وخططًا مدروسة للحد من تداعيات الأزمات المالية العالمية على الاقتصاد المصري».

وأشار البدري إلى أهمية إعادة إحياء الثقافة المصرية وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في الثقافة يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع واعي ومتماسك، قادر على مواجهة التحدي.