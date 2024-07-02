يقول حظك اليوم لبرج الحوت، إن الإخلاص هو سلاحك، وينصحك بالحفاظ على حياتك العاطفية خالية من التوتر والضغط، واتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلات الحالية المتعلقة بـ«الأنا»، والاجتهاد في العمل لتحقيق النتائج المثلي، وسيكون هناك رخاء وصحة جيدة.

ومن مشاهير برج الحوت، الموسيقار سيد درويش والفنانة يسرا، ودينا الشربيني، والمطرب حمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنىي

استمر في انضباطك والتزامك في العمل يا برج الحوت، واليوم هو الوقت المناسب لحضور مقابلات العمل، وإذا كان لديك اجتماع مقرر اليوم، فاحضره بثقة، ويجب عليك الابتعاد عن السياسات التافهة في المكتب والتي قد تعيق إنتاجيتك وسمعتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

ابحث عن المزيد من الخيارات لتقوية التروابط العاطفية مع الشريك، واقض المزيد من الوقت معه وتشاركا الأشياء التي تُحباها، ويمكن لأولئك الذين يريدون الخروج من علاقة حب أن يفعلوا ذلك لأن علاقات الحب السامة ستؤثر على الصحة العقلية والجسدية.