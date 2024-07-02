مصطفى حجاج يكشف سبب إلغاء حفله في هولندا

كشف المطرب مصطفى حجاج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سبب إلغاء حفله في هولندا، والذي كان من المقرر إحياؤه يوم 30 يونيو.

ونشر مصطفى حجاج البوستر الدعائي للحفل معلقًا: «تنويه هام: عدم قيام الحفل في هولندا كان خارج عن إرادتي بسبب سوء التنظيم في موقع الحفل، كان نفسي أقدم ليكم حفلة تليق بيكم حبايبي، بس كل اللي حصل خارج عن إرادتي».

مصطفى حجاج بفوز بجائز أحسن تتر مسلسل

وحصل «حجاج» مؤخرًا على جائزة إنيرجي عن أفضل تتر لمسلسل «كامل العدد»

ونشر مصطفى حجاج صورة من التكريم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين، جائزة تتر مسلسل كامل العدد +1، كلمات حبيبة قلبي الشاطرة أوي منه القعي، وألحان المبدع النجم الكبير إيهاب عبد الواحد، وتوزيع البرنس توما».