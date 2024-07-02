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محمود بسيوني: نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى الـ90%

كتب:

يارا أشرف
09:49 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى 90%، وهو ليس تعديلا وزاريا، وهذا الأمر مؤشر لتغييرات كثيرة في السياسات المتبعة وطرق التعامل مع الإشكاليات والمشكلات والتحديات، التي واجهت المجتمع المصري في أوقات سابقة.

 الحكومة المرتقبة تحتاج للكفاءات

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحكومة المرتقبة تحتاج إلى كفاءات بالفعل، وأفكار خلاقة ومبدعة خارج الصندوق تستطيع مواجهة المشكلات والتحديات الضخمة مع وضع حلول مناسبة للتطبيق على أرض الواقع لكل الأزمات التي تواجه المواطنين.

 الحكومة المرتقبة مسؤولة أمام 3 جهات

وتابع أن الحكومة المرتقبة ستكون مسؤولة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى جانب البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان المصري كان يواجه الحكومة السابقة بشدة ويحاول طوال الوقت تنبيهها للمشكلات والإشكاليات وصوت الشارع المصري، مؤكدا أهمية استماع الحكومة المرتقبة لما يخرج من الحوار الوطني.

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بقلم يارا أشرف